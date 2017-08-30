В Сочи сняли на видео посадку самолета во время смерчей

В Сочи туристы сняли на видео полет самолета рядом с несколькими образовавшимися в море смерчами. Ролик с необычным зрелищем появился в Сети.

На кадрах видны сразу три вихревых столба у берегов Адлерского района курорта, а через несколько секунд в обзор камеры попадает и заходящее на посадку воздушное судно.

Как сообщили в аэропорту олимпийской столицы, никаких внештатных ситуаций не произошло, а самолет удачно посадили.

Напомним, региональное управление МЧС за день до этого предупреждало о возможном формировании смерчей в море близ берегов Сочи. Причем, по словам специалистов, конец лета — начало осени традиционно является периодом частого формирования смерчей на Черном море.