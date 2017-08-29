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Ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Фото: соцсети
Во Вьетнаме россиянку Марию Дапирку могут приговорить к смертной казни за торговлю наркотиками. Девушка написала прощальное письмо своей матери, которую не видела четыре года, сообщает Mash.
«Дорогая мама, не переживай за меня. У меня всё хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своём здоровье», — написала Дапирка в письме.
Девушка утверждает, что не занималась торговлей наркотиками, а запрещённые вещества ей подкинул её возлюбленный. Суд над уроженкой Ростова-на-Дону состоится 30 августа в Хошимине. Дапирка находится в заключении с 2014 года. В письме девушка сообщает матери, что все эти годы не отчаивалась, занималась спортом и следила за фигурой.
Со своим возлюбленным Ником девушка познакомилась в 2014 году в Таиланде. Парень сделал Марии Дапирке предложение и позвал девушку в путешествие по Бразилии. Молодой человек подарил россиянке чемодан, в котором и были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов 2,7 килограмма кокаина. Общественный фонд Sezimtal установил личность мошенника — им оказался нигерийский наркоторговец Чиб Эзе. Преступник входит в организованную сеть, перевозящую наркотики по отлаженной схеме многие годы.
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