Сухумский университет не выдавал справку о высшем образовании судье Хахалевой

Сухумский госуниверситет, работающий в Тбилиси, не выдавал краснодарскому судье Елене Хахалевой справку о том, что она окончила это учебное заведение.

Ранее в СМИ сообщали о том, что судья Хахалева трудоустроилась по поддельному диплому, который она якобы получила в 1991 году. Позднее суд подтвердил подлинность дипломаСухумского государственного университета, который с 1989 года по 2007 год был филиалом Тбилисского государственного университета.

При этом в самом вузе заявили, что никаких запросов на получение справки не получали и, соответственно, не выдавали.

«Мы не выдавали справки, подтверждающей подлинность диплома. С запросом к нам никто не обращался. Архивы за годы, о которых идет речь, были утеряны, в связи с событиями в Абхазии, где до войны базировался Сухумский филиал, так что мы не можем ничего удостоверять», заявила изданию Новости-Грузия начальник канцелярии вуза Манана Циколия.