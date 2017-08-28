В США шторм «Харви» привел к катастрофическому наводнению в одном из крупнейших городов Техаса, Хьюстоне. Люди передвигаются по пояс в воде. Некоторые улицы затоплены вплоть до фонарей светофоров. Из-за Харви погибли пять человек, около 40 пропали без вести. А прогнозы синоптиков ужасают.

Люди стоят по пояс в воде. На руках у них — дети, собаки и почти ничего из вещей. Они ждали до последнего, пока наводнение не стало опасным для жизни. «Я живу на первом этаже. И я потеряла всю свою мебель, — говорит пострадавшая. — Я потеряла все, что у меня было».

Из затопленных кварталов жителей вывозят на лодках. Но в полиции сообщили, что помочь всем не смогут. Работу осложняет сильный ветер. К тому же в городе проживает больше двух миллионов человек, и почти все остались дома. Людям посоветовали спасаться на крышах. И, если угрозы жизни нет, то лучше вообще не выходить на улицу.

"Пожалуйста, помогите нам, — обратился к горожанам шеф полиции Хьюстона Арт Ацеведою. — Если вы можете остаться в помещении или дома — останьтесь. Не нужно выходить, это может стать дополнительной сложной проблемой для нас".

Это обращение транслировали все местные телеканалы. Вот только увидеть его могли единицы: в затопленном Хьюстоне почти полностью отключили электричество. Закрыты оба международных аэропорта, взлетные полосы залиты водой. В соцсетях люди показывают друг другу, как они пережидают непогоду.

На снимке, сделанном в доме престарелых, видно, как прикованные к коляскам люди ждут эвакуации по грудь в воде. На другом фото — прихожанин местной церкви. Автор поясняет: мужчина пробирался по улице вплавь и осматривал автомобили, чтобы убедиться, что в них нет людей.

Россияне за помощью пока не обращались, заявили в консульстве нашей страны. Сотрудники дипведомства в Хьюстоне находятся на связи с местными властями. Вся работа пока ведется через Интернет и по телефону: здание, где расположено Генконсульство, затопило.

Согласно прогнозам, шторм в Техасе будет гулять до среды, 30 августа. И за это время выпадет до 1000 миллиметров осадков, что в пятьдесят раз больше месячной нормы.