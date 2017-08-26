На Украине пассажирский поезд загорелся на полном ходу

Инцидент произошел в Винницкой области Украины. Машинист успел отцепить несколько вагонов с людьми. В Винницкой области Украины загорелся пассажирский поезд во время движения, сообщают местные СМИ. Состав следовал по маршруту Гайворон — Рудница.

Машинист вовремя среагировал на инцидент успел отцепить несколько вагонов поезда, в которых находились 25 человек. Через некоторое время пламя охватило весь локомотив. На место происшествия приехали пожарные и бригады скорой помощи. Проводится расследование инцидента. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.