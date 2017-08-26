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Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви"

В Техасе объявлен режим стихийного бедствия
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Президент США объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана " Харви" , чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь в случае необходимости.
" По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере" , — написал Трамп в Twitter.
Ранее президент попросил жителей охваченных ураганом районов следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасности.
Ураган " Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.
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