

Главе группы компаний " Восток" Марату Баласаняну предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

" Задержан президент ОАО " Восток" Марат Баласанян, которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (" Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере"). Как было установлено, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний " Восток" осуществили хищение денег Сбербанка в размере 2,36 млрд руб. " , — сказал собеседник агентства, уточнив, что данные деньги были получены от Сбербанка в качестве кредитов, которые якобы планировалось направить на развитие проектов компании в сфере недвижимости.



Также источник отметил, что Баласанян был задержан в Москве. Кроме того, проведены обыски жилищ собственников и сотрудников ООО " Решение" , ООО " Премьер Плаза" и ОАО " Восток" , а также в офисах этих и других компаний, входящих в ГК " Восток".



" Стоит отметить, что на дверях ряда помещений ГК " Восток" были надписи, адресованные правоохранителям, что эти помещения используются для адвокатской деятельности кабинета адвокатской палаты Московской области. И проведение следственных действий в них допустимо только по постановлению суда. Однако было установлено, что данные помещения для адвокатской деятельности не использовались, а надписи были размещены для препятствования проведению следственных действий" , — сказал собеседник агентства.

