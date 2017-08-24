В посольстве РФ в Судане назвали вероятную причину смерти посла Ширинского



Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского, скончавшегося в среду вечером, могла стать проблема с сердцем, об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.

" В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт" , — сказал Коняшин.



Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил РИА Новости о том, что посол России в Судане умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.



Ранее в среду министерство иностранных дел Судана сообщило о смерти посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.