Задержан сын экс-президента МГТС Андрей Смирнов , которого полиция считает виновником " огненного" ДТП на Волоколамском шоссе 25 июля 2017 года. В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о задержании. После аварии, в которой его Mercedes выгорел дотла, он скрылся с места ЧП и был объявлен в федеральный розыск.

Смирнова разыскивали по всей стране, а задержали накануне, на северо-западе столицы. У предполагаемого виновника ДТП сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, а затем поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.

Напомним, массовая авария произошла на Волоколамском шоссе произошла утром 25 июля. Лихач на Mercedes, Смирнов, на огромной скорости выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Skoda. Вторая машина, в свою очередь, влетела в FIAT, который затем отбросило в другой Mercedes.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В результате ДТП пострадали четверо человек.