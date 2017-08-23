Главные события у вас в почте
Датская полиция сообщила о привязанном к телу погибшей журналистки куске металла
Датская полиция заявила, что к телу погибшей шведской журналистки Ким Уолл, которое было обнаружено ранее, был привязан кусок металла.
Об этом сообщает Associated Press.
По версии правоохранительных органов, кусок металла был прикреплён к обезглавленному телу «с целью заставить его утонуть».
Ранее полиция Копенгагена подтвердила, что обнаруженное накануне тело женщины принадлежит журналистке Ким Уолл, пропавшей после плавания на борту подлодки Nautilus. В убийстве девушки обвиняется владелец подводной лодки, затонувшей недалеко от города, Петер Мадсен. Отмечается, что Уолл была на судне в момент происшествия.
Оставить комментарий