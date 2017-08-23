Датская полиция сообщила о привязанном к телу погибшей журналистки куске металла

Датская полиция заявила, что к телу погибшей шведской журналистки Ким Уолл , которое было обнаружено ранее, был привязан кусок металла.

Об этом сообщает Associated Press.

По версии правоохранительных органов, кусок металла был прикреплён к обезглавленному телу «с целью заставить его утонуть».