Балерина Большого театра исчезла после непристойной фотосессии



Балерина Большого театра Ольга Демина пропала в конце августа 2014 года после скандала с появлением откровенных фото и видео. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник среди следователей.

По данным издания, в декабре 2013 года балерина «позвонила матери в истерике». «Оказалось, девушке прислали эротические фото: на снимках она обнаженная в непристойных позах. Когда именно фотографии были сделаны, балерина матери не сказала», — отметил собеседник издания.

Люди, приславшие снимки, шантажировали Демину, угрожая отправить фото в Большой театр. Девушка заплатила: сначала 300 тысяч рублей, потом 200 тысяч, потом еще 300. По информации «КП», она брала для этого кредиты.

Родители девушки заподозрили, что за шантажистами стоит 37-летний уроженец Грузии Малхаз Джавоев, с которым их дочь познакомилась в 2012 году. У балерины и Джавоева якобы была связь.

Кроме того, по версии следствия, Джавоев «подбил Демину на авантюру» в отношении их общего знакомого Александра Фролова , влюбленного в девушку. Балерина сказала мужчине, что решила принять его предложение руки и сердца. Пара подала заявление в ЗАГС. «Ольга жаловалась Фролову, что ее родители больны и им нужна помощь. Жених позже рассказал, что Демина попросила оформить новую квартиру на ее имя для получения банковского кредита — оплатить лечение родителей», — рассказал собеседник «КП».

В итоге Демина стала владелицей квартиры в подмосковном городе Котельники стоимостью четыре миллиона 650 тысяч рублей. Свадьба не состоялась. После сделки Ольга заявила, что передумала. Фролов потребовал вернуть жилье. Девушка якобы пригласила Фролова в сауну, там они вместе выпивали, а позже протрезвевший мужчина увидел на своем компьютер компрометирующие видеоролики. Балерина, по данным «КП», пригрозила ему распространить записи, если он будет требовать деньги.

В итоге Фролов написал заявление в полицию, обвинив балерину в мошенничестве. Однако Демина оформила «фиктивный договор купли-продажи» с Джавоемым, а он, в свою очередь, перепродал жилье. Джавоев якобы пообещал ей поделить выручку пополам, но через некоторое время балерина исчезла.

Следствие установило, что последним девушку видел именно Джавоев. По версии СК, на съемной квартире он «напал на Демину и совершил умышленное убийство». После чего, как следует из материалов дела, вывез ее труп и спрятал. Дело об убийстве возбудили в 2015 году, но к тому времени Джавоев уже уехал в Германию. Его объявили в международный розыск. В марте этого года Джавоева депортировали в Россию. Ему предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве, однако он отказывается давать показания. Тело Деминой до сих пор не нашли.