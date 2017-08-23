Серебренников рассказал о сокамернике в изоляторе

Режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова после допроса по делу о мошенничестве отправил в изолятор временного содержания номер 1 (ИВС-1), расположенный на Петровке, 38. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, члены ОНК 22 июня посетили режиссера в изоляторе. Оказалось, что его отправили в двухместную камеру. «Вместе с ним находится гражданин, обвиняемый за взятку, вполне адекватный, вежливый человек. Утром Серебренникову предоставят возможность помыться в душе», — рассказал Мельников.

Секретарь ОНК отметил, что Серебренников не высказывал претензий к сотрудникам ИВС-1 и на условия содержания не жаловался. Однако он пожаловался, что после задержания в Санкт-Петербурге его везли в Москву на машине и не кормили на протяжении всей дороги (около девяти часов).

«Считаю, что задержанного обязаны были обеспечить питанием, и я не понимаю, почему не был взят в дорогу «сухой паек», — подчеркнул представитель ОНК.

Он также отметил, что режиссер «удивлен своим задержанием». Серебренников, по словам Мельникова, утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя.

Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.

Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин Нина Масляева . Затем они, а также экс-гендиректор «Г

Двадцать второго августа стало известно о задержании Серебренникова. Режиссера заподозрили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Ему грозят десять лет тюрьмы и штраф в миллион рублей. Сам Серебренников назвал случившееся «показательным» задержанием, так как «не было никакого смысла ехать за ним девять часов в одну сторону», а затем столько же потратить на обратную дорогу. Также он счел предъявленное ему обвинение «абсурдом».

Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения режиссеру 23 августа..