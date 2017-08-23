Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого

В среду Басманный райсуд изберет меру пресечения известному режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову . По версии СКР, он являлся организатором хищения около 70 млн руб. бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах Минкультом на реализацию проекта «Платформа». Свою причастность к хищениям господин Серебренников, за которого снова вступились деятели искусства и культуры, отрицает, утверждая, как и во время первых допросов, что он отвечал лишь за художественную часть проекта, а финансами занимались трое его уже арестованных коллег по АНО «Седьмая студия».

Кирилла Серебренникова задержали во вторник утром в одной из гостиниц Санкт-Петербурга — он остановился в ней, приехав на съемки фильма «Лето», рассказывающего о Викторе Цое

Привлекать для этого спецназ следствие не стало, очевидно вспомнив нелестный отзыв президента Путина о спецоперации, проведенной в мае для обыска «Гоголь-центра» по тому же делу.

Затем сотрудники ФСБ , осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», сопроводили режиссера в аэропорт, откуда он под охранной был доставлен в Москву. Уже около полудня он оказался в кабинете следователя главного управления по расследованию особо важных дел СКР в Техническом переулке. Однако начать следственные действия с господином Серебренниковым не получилось — его адвокат по соглашению Дмитрий Харитонов находился в командировке во Владимире, а от услуг предложенного следствием защитника по назначению режиссер отказался. Пока ждали господина Харитонова, запретившего своему подзащитному давать без него какие-либо показания, участники расследования и режиссер смотрели телевизор и обсуждали новости, не связанные с его уголовным преследованием.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали предъявлять около трех часов дня, когда адвокат Харитонов добрался до центрального офиса СКР.

В 2011 году господин Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах Минкультом было выделено более 214 млн руб. из федерального бюджета, говорилось в постановлении следователя. Для реализации проекта господином Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия». К ее работе режиссер привлек своих знакомых Юрия Итина , ставшего гендиректором АНО (сейчас директор Ярославского театра драмы имени Федора Волкова), экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Екатерину Воронову ставших генеральными продюсерами нового проекта, а также Нину Масляеву , которая возглавила бухгалтерию «Студии». Сам господин Серебренников стал художественным руководителем АНО.

Как полагает следствие, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко , выполняя указания господ Серебренникова и Итина, другие фигуранты расследования ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», «содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости». Затем они представляли их в Минкульт в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученные АНО «Седьмая студия» субсидии израсходованы в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

Кроме того, считает следствие, по поручению господина Серебренникова сотрудники АНО заключали фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими работы в рамках проектов. Перечисленные по этим договорам средства обналичивались и распределялись господином Серебренниковым между остальными предполагаемыми участниками хищений. Таким образом, по подсчетам СКР, было похищено 68 млн руб.

Обвинение, отметим, было построено на показаниях Нины Масляевой, решившей сотрудничать со следствием. После того как пожилой женщине пообещали организовать перевод под домашний арест и минимальный срок при рассмотрении дела в особом порядке, она рассказала, что организаторами хищений выступали господа Серебренников и Итин, а все остальные предполагаемые участники преступной группы лишь выполняли их указания. По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО . Под стражей находится и Алексей Малобродский. Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест. Еще один фигурант расследования Екатерина Воронова, ставшая после ухода господина Малобродского генпродюсером АНО, объявлена в розыск.

Дмитрий Харитонов после окончания следственных действий сообщил, что его клиент не признает свою вину, отрицая причастность к хищениям. Ранее, как стало известно «Ъ» , господин Серебренников пояснил следователям, что не он, а господа Итин, Малобродский, Воронова и бухгалтер Нина Леонидовна (режиссер не смог даже вспомнить ее фамилию) принимали все финансово-хозяйственные решения в АНО и контактировали с представителями Минкульта. Кроме них в штате организации работало около ста сотрудников — продюсеры, технические директора, менеджеры, операторы и режиссеры. Для реализации отдельных проектов приглашались художники и творческие коллективы, однако все они занимались исключительно художественными либо техническими вопросами. По словам господина Серебренникова, даже он, как худрук «Студии», к деньгам отношения не имел, не готовил финансовую отчетность и не контролировал расходы. «Я вообще в этом плохо разбираюсь», — отметил фигурант дела.

Давая показания, господин Серебренников подчеркивал, что график проводимых художественных мероприятий был очень плотным, а между отдельными проектами в рамках «Платформы» шла жесткая конкурентная борьба за финансирование. Поэтому, с его точки зрения, совершить какие-либо финансовые махинации в таких условиях было довольно сложно.