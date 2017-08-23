Суд предъявил обвинения двум подозреваемым в причастности к терактам в Каталонии

Как сообщает Reuters, Мохаммеду Хули Кемлялю (Mohamed Houli Chemlal) и Дриссу Укабиру (Driss Oukabir) инкриминируется участие в террористической группировке и убийстве.

Третий подозреваемый, Салх аль Кариб (Salh El Karib), останется под стражей в полиции в ожидании дальнейшего расследования. Также судья постановил отпустить Мохаммеда Аалью «на определенных условиях», уточняет агентство.

По версии правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами 17 августа, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка. В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов наехала на фургоне на людей.