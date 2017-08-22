Алушту затопило фекалиями

В Алуште произошёл фекальный потоп из-за неисправности очистных сооружений. Об этом сообщает портал «Примечание» со ссылкой на заместителя главы администрации города Алексея Боярчука.

«Очистные сооружения сломались из-за шторма, они были затоплены. Действительно сложилась тяжелая ситуация, на время ремонта мы ограничили в городе подачу воды», — заявил Боярчук.

Боярчук добавил, что на данный момент проблема решена, так как были установлены два новых насоса. Фекалии прибивает к трём главным пляжам курортного города: на Восточной набережной, в центре и в Профессорском уголке. На два дня в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это не первая поломка канализации в городе за последние годы. В 2016 году фекалии затопили дом и пляж пятизвёздочного отеля Riviera Sunrise. В 2012 году ряд местных СМИ со ссылкой на городскую комиссию по контролю санитарного состояния рек сообщали, что ассенизаторские машины сливают экскременты в реки Улу-Узень и Демерджи.