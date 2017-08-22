Водолазы нашли человеческие останки в запечатанных отсеках американского эсминца «Джон Маккейн», столкнувшегося с нефтяным танкером у берегов Сингапура. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на командира Тихоокеанского флота ВМС США, адмирала Скотта Свифта.

По словам адмирала, представители флота сейчас пытаются установить «могут ли останки быть идентифицированы как один из пропавших без вести моряков».

Эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся в Малаккском проливе с танкером под флагом Либерии. В результате столкновения пропали десять моряков. Еще пятеро членов экипажа получили ранения. На военно-морскую базу Чанги в Сингапуре эсминец добрался своим ходом. Корабль получил значительные повреждения.