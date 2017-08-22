СК: вина Серебренникова подтверждается показаниями свидетелей



Вина режиссера Кирилла Серебренникова подтверждается показаниями свидетелей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

" Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами" , — сообщила Петренко.





По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства " Платформа" , на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах Минкульт выделил более 214 млн руб. из федерального бюджета.

" Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта " Платформа" , содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования" , — отмечает Петренко.



Она добавила, что после этого они " изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты" , свидетельствующие о том, что полученная АНО " Седьмая студия" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.



Режиссер был задержан во вторник, 22 августа. Его обвиняют в хищении 68 млн руб., выделенных государством на поддержку театрального проекта " Платформа".



Ранее сообщалось, что Басманный суд будет избирать меру пресечения Серебренникову в среду, 23 августа, в 12.00 мск.