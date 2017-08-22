Серебренникову грозит до 10 лет колонии

Режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову грозят десять лет тюрьмы и штраф в миллион рублей по делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, следствие квалифицировало действия режиссера по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Двадцать второго августа стало известно о задержании Серебренникова. Сообщалось, что следователи намерены предъявить режиссеру обвинение и решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители уточнили, что речь идет о хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ.

Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю. Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. Затем они, а также экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, были арестованы.