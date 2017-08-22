"Обозвал его "чушкой": родственники убийцы пауэрлифтера рассказали о конфликте

Члены семьи Анара Аллахверанова, который проходит подозреваемым по делу убитого пауэрлифтера Андрея Драчева , рассказали, что погибший сам спровоцировал драку с их родственником, назвав его «чушкой». Об этом сообщает Vzglyad.az.

Также собеседники агентства заявили, что в ходе спора Драчев «использовал нецензурные слова». По их мнению, молодой человек не хотел никого убивать, он «просто сильно разозлился и не смог совладать с чувствами».

«Мы до сих пор не видели, чтобы Анар полез в драку на пустом месте. Он целыми днями занимался спортом. Он не раз показывал высокие результаты на соревнованиях», — рассказали родственники Аллахверанова.

Утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. В результате один из них — 32-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Позже он скончался в больнице. СМИ писали, что причиной конфликта мог стать спор о том, что лучше — занятия смешанными единоборствами (ММА) или тренировки в спортзале.

Второй участник драки, также спортсмен, скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Поиски подозреваемого ведутся в Хабаровском крае и соседних регионах.