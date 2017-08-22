ИГ опубликовало видеообращение виновника сургутской резни

Международная террористическая организация «Исламское государство» , запрещенная в России, опубликовала обращение Артура Гаджиева, устроившего резню в Сургуте. Видеоролик был распространен аффилированным с ИГ медиацентром «Фурат».

На видео Гаджиев дает «баят», то есть присягу главарю ИГ Абу-Бакру аль-Багдади , и говорит о грядущей атаке.

На лице Гаджиева, который в ролике представлен как «брат Масуд Сургутский», черная маска, слева от него флаг ИГ, под ним поставлен топор.

Гаджиев, в частности, обращаясь к «братьям», живущим на «землях неверных», заявил, что «эти кафиры» прямо перед их носом «взлетают и убивают мусульман налево и направо». «Каждый день приходят вести о десятках убитых братьях», — сказал он.

В субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в центре Сургута. Семеро раненых были доставлены в городскую травматологическую больницу. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

Злоумышленником оказался местный житель. В полиции отметили, что, по предварительным данным, нападавший страдал психическим расстройством. Также стражи порядка подчеркнули, что не рассматривают произошедшее как теракт. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».