«Моторола, Гиви, Калашников, Чечетов, Бережная и так далее. На самом деле Бог просто забирает тех, кто желает зла Украине», — заявил Суворов.

Суворов был вынужден покинуть студию под крики «Позор!». 5 августа бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП во время отпуска в Хорватии. Во время дорожной аварии погиб и водитель автомобиля. В салоне машины также находилась её восьмилетняя дочь, девочка получила лёгкие ранения. Автомобиль упал с серпантина. Бережная участвовала в работе Рады с 2007-2014 года, представляя интересы «Партии регионов». Политик выступала против героизации Степана Бандеры . После государственного переворота в Киеве политик ушла в оппозицию к новым украинским властям и возглавила «Антифашистскую правозащитную лигу».