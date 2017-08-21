Главные события у вас в почте
Ведущий "Пусть говорят" выгнал украинского политолога под крики «Позор!»
Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов выгнал из студии украинского политолога Дмитрия Суворова после его грубых слов о гибели экс-депутата Рады Ирины Бережной. Фрагмент скандальной программы опубликован на сайте Первого канала.
«Моторола, Гиви, Калашников, Чечетов, Бережная и так далее. На самом деле Бог просто забирает тех, кто желает зла Украине», — заявил Суворов.
Суворов был вынужден покинуть студию под крики «Позор!». 5 августа бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП во время отпуска в Хорватии. Во время дорожной аварии погиб и водитель автомобиля. В салоне машины также находилась её восьмилетняя дочь, девочка получила лёгкие ранения. Автомобиль упал с серпантина. Бережная участвовала в работе Рады с 2007-2014 года, представляя интересы «Партии регионов». Политик выступала против героизации Степана Бандеры. После государственного переворота в Киеве политик ушла в оппозицию к новым украинским властям и возглавила «Антифашистскую правозащитную лигу».
Первый выпуск обновлённого ток-шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым вышел на Первом канале 14 августа. 7 августа Андрей Малахов ушёл с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером Натальей Никоновой, решившей политизировать темы «Пусть говорят». Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Малахов будет вести программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», которую сейчас ведёт Борис Корчевников.
Оставить комментарий