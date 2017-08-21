В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в жилом секторе

Пожарные ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Южного регионального центра МЧС Игоря Одера.

«Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет», — заявил Одер.

Одер сделал своё заявление на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представитель ведомства добавил, что в тушении пожара активное участие принимала авиация.

21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар. Пламя распространилось на площади 10 тысяч квадратных метров. Всего огнём были охвачены 107 строений, из которых 83 оказались жилыми домами. В результате пожара 45 человек пострадали, семь человек были госпитализированы с ожогами. Сотрудники экстренных служб города эвакуировали более 500 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание бытового электроприбора в одном из домов. Прокуратура области рассматривает также версию поджога. В тушении пламени участвуют более 2000 пожарников, задействовано 200 единиц техники, в том числе и семь вертолётов. На территории всей Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации.