Вертолет Robinson-66 врезался в гору на Кубани

На Кубани выясняют обстоятельства крушения вертолета Robinson-66, летевшего из Анапы в Абрау-Дюрсо. Воздушное судно столкнулось с горой. Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется. Частный вертолет разбился на Черноморском побережье Кубани. Воздушное судно рухнуло на землю после столкновения с горой, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным спикера агентства Robinson-66 летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в Абрау-Дюрсо.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малый Утриш — здесь пилот воздушного судна допустил столкновение с горой. По предварительным данным, вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping. Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется. На месте крушения работают представители экстренных служб. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента. В начале августа вертолет Ми-2, выполняя пилотаж на авиационном фестивале Про небо под Минском, едва не разбился, задев хвостовым винтом землю.