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В Каталонии застрелен мужчина с «поясом шахида»
Каталонская полиция застрелила мужчину с поясом шахида в населённом пункте Субиратс. В правоохранительных органах ликвидированного боевика называют автором теракта в Барселоне. Об этом сообщает El País.
Инцидент произошёл в 50 километрах от Барселоны. Источник издания, близкий к антитеррористической операции, сообщил, что застреленный боевик был похож на Юнеса Абуякуба, которого считают исполнителем атаки на пешеходов на Рамбле.
По словам источников в полиции, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому боевику, когда он начала кричать «Аллах акбар!». Обнаружить террориста удалось благодаря содействию местной жительницы. По данным журналистов, «пояс шахида», закреплённый на теле боевика, был муляжом.
17 августа в Барселоне фургон въехал в толпу прохожих на улице Рамбла. В результате теракта погибли 14 человек, более 100 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство». Белый Fiat врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Фургон проехал 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель покинул автомобиль. Несколько часов спустя другой боевик наехал на белом Ford Focus на трёх сотрудников правоохранительных органов, проскочив полицейский контроль на улице Диагональ. В ночь с 17 на 18 августа полицейские застрелили пятерых предполагаемых террористов в муниципалитете Камбрилс, когда они пытались наехать на пешеходов. В перестрелке был ранен полицейский. 15-й жертвой теракта стал владелец машины, которую террористы угнали, чтобы скрыться с места преступления. Мужчина скончался от ножевых ранений 21 августа. На момент написания новости четверо предполагаемых террористов задержаны: один в Альканаре, трое других в Риполе. Все они по происхождению марокканцы.
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