В Каталонии застрелен мужчина с «поясом шахида»

Каталонская полиция застрелила мужчину с поясом шахида в населённом пункте Субиратс. В правоохранительных органах ликвидированного боевика называют автором теракта в Барселоне. Об этом сообщает El País

Инцидент произошёл в 50 километрах от Барселоны. Источник издания, близкий к антитеррористической операции, сообщил, что застреленный боевик был похож на Юнеса Абуякуба, которого считают исполнителем атаки на пешеходов на Рамбле.

По словам источников в полиции, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому боевику, когда он начала кричать «Аллах акбар!». Обнаружить террориста удалось благодаря содействию местной жительницы. По данным журналистов, «пояс шахида», закреплённый на теле боевика, был муляжом.