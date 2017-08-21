«Вас легче сжечь». Жителей Ростова предупреждали о поджогах

В Ростове-на-Дону дома подожгли члены преступных группировок, связанных с властями города. С таким заявлением выступили несколько местных жителей. Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Ростов главный»

«Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живёт в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: «Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить», — заявил местный житель.

По словам горожан, неизвестные, угрожавшие поджогом, напоминали «бандитов из 90-х». Один из них заявил, что «через десять дней должен отчитаться перед главой администрации Ростова Виталием Кушнарёвым об освобождении территории для строительства новых объектов». Земля в районе частного сектора самая дорогая в городе.

21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар. Пламя распространилось по площади 6 тысяч квадратных метров. Всего полыхают 25 домов. В результате инцидента пострадали три человека. Пожарные до сих пор не могут остановить распространение пламени. Официально о причинах возгорания не сообщалось.