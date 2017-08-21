Названа вероятная причина пожара в Ростове-на-Дону

Пожар в Ростове-на-Дону начался из-за возгорания бытовой техники в одном из домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился», — заявил источник.

Ранее несколько местных жителей заявили, что авторами поджогов стали члены организованных преступных группировок, связанных с властями города. В жилом секторе, где бушует огонь, самая дорогая земля в городе.

21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар. Пламя распространилось по площади 10 тысяч квадратных метров. Всего полыхают 25 домов. В результате инцидента пострадали три человека. Пожарные до сих пор не могут остановить распространение пламени. Пожару присвоен четвёртый уровень сложности.