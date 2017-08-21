Чеченцы предложили защиту жителям Сургута

Председатель чечено-ингушской организации «Вайнах» Бислан Махмудов выступил с заявлением после атаки в Сургуте. Его видеообращение опубликовано на YouTube.

По словам Махмудова, члены организации хотят помочь полиции в организации порядка и патрулировании города. «От имени чечено-ингушского народа я хочу выразить свою солидарность жителям. Мы, народ, прошедший через террор, как никто другой понимаем эту боль. Выражаем сочувствие пострадавшим, их близким и родным», — подчеркнул он.

Также Махмудов призвал жителей не связывать эту атаку с какой-либо нацией или религией, потому что «преступник не имеет нации и веры».

Девятнадцатого августа в Сургуте мужчина в маске напал с ножом на прохожих. В результате пострадали семь человек. Силовики, прибывшие на место происшествия, попытались задержать мужчину, однако он оказал сопротивление и был убит.