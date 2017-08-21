Страшный пожар охватил Ростов-на-Дону

В районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону загорелись более десяти частных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, основной очаг пожара находится в Чувашском переулке. Из-за сильного ветра искры разлетаются на соседние дома. Люди отгоняют от места происшествия свои автомобили и выносят из домов ценности.

По предварительной информации, в домах начали взрываться газовые баллоны.

По данным паблика Mash в соцсети «ВКонтакте», огонь охватил уже 15 домов. Большая часть из них находится на территории ЖК «Тихий Дон». Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

На сайте управления МЧС по Ростовской области отмечается, что площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.

В паблике «Ростов Главный» опубликованы видеозаписи и фотографии с места происшествия. «Горит вся улица! Не успеваем вытаскивать людей! Ростовчане, не оставайтесь в стороне!» — призвал один из интернет-пользователей.

С огнем борются более ста пожарных и 21 единица техники. Пожару присвоили четвертый ранг.