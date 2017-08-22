Таджики хотят помочь россиянке выплатить штраф за контрабанду монеты



Таджикские пользователи Facebook предложили собрать деньги для россиянки Татьяны Хужиной на оплату штрафа за контрабанду монеты, сообщает Sputnik Таджикистан.

В понедельник суд Таджикистана обязал женщину выплатить 560 долларов штрафа за попытку незаконного вывоза из страны двухкопеечной монеты 1823 года. В интервью радио Sputnik россиянка призналась, что денег на оплату штрафа у нее нет.



Несколько человек в социальных сетях предложили помочь Хужиной выплатить штраф. " Я буду рад, если мы поможем ей собрать какую-то сумму оплатить штраф, и тем самым покажем свою позицию к ее делу" , — написал Изашто Муносибов.



" Дадим ей веру в наш народ" , — согласилась с ним Валентина Мирзобаева.



Некоторые пользователи хотят лично связаться с Татьяной и поддержать ее. " Кто-нибудь знает ее контакты? Я понимаю, как человеку сейчас морально и душевно трудно" , — пишет Фируза Сайфуллаева.



Жители Таджикистана сетуют, что у Хужиной в любом случае останется негативный осадок и называют решение суда несправедливым.



Татьяна Хужина была задержана в международном аэропорту Душанбе. При обыске в ее кошельке нашли медную монету. Цена монеты, по мнению российского эксперта, не превышает четырех долларов. Тем не менее, по законам Таджикистана, монеты " старше" 50 лет представляют историческую ценность и не подлежат вывозу.