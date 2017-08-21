Более 20 туристов пострадали в ДТП в Турции

В турецкой Анталье 21 августа перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает Habererk.

По данным издания, в результате ДТП пострадали около 20 человек. Все они сейчас находятся в больницах.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока неизвестно.

Автобус попал в аварию на выезде из тоннеля. По предварительной информации, водитель автобуса потерял над ним управление. По его словам, дорога была скользкой из-за дождя.