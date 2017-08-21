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Более 20 туристов пострадали в ДТП в Турции
Фото: AA Photo
В турецкой Анталье 21 августа перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает Habererk.
По данным издания, в результате ДТП пострадали около 20 человек. Все они сейчас находятся в больницах.
Есть ли среди пострадавших россияне, пока неизвестно.
Автобус попал в аварию на выезде из тоннеля. По предварительной информации, водитель автобуса потерял над ним управление. По его словам, дорога была скользкой из-за дождя.
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