В момент убийства чемпион мира был пьян

Очевидец рассказал новые подробности убийства паэурлифтера в Хабаровске. По его словам, спортмен просил у зачинщика смертельной драки номер телефона, чтобы созвониться и разобраться во всем на следующий день.

По словам наблюдавшего за стычкой очевидца, обидчик паэурлифтера Андрея Драчева провоцировал его на драку не менее трех раз, передает AmurMedia . Спортсмен был пьян, а потому предложил задире обменяться телефонами и выяснить отношения на следующий день на ринге.

В тот момент, когда Драчев заносил контакты обидчика в телефон, тот ударил его ногой в голову. После этого завязалась драка. «Сразу стало понятно, что оппонент Андрея либо борец, либо смешанными единоборствами занимался. Потому что он, во-первых, наносил удары достаточно высоко ногами, а во-вторых, он боролся хорошо. Он при своем маленьком росте и весе бросил Андрея и стал его буквально добивать», — рассказал очевидец.

После этого оппонентов разняла полиция, однако через какое-то время избивший Драчева мужчина вернулся и заявил, что намерен «порвать» его прямо сейчас. Тогда Андрей отдал свой телефон и снял футболку, попросив никого не вмешиваться. Очевидец пояснил, что именно та, последняя часть драки и попала на видео, которое распространили в Сети. Наблюдавший за ситуацией мужчина также отметил. что Драчев был сильно пьян, а потому не мог должным образом защитить себя во время драки.