Госдеп сообщил о 16 пострадавших на Кубе американских дипломатах

В результате «инцидентов» на Кубе пострадали 16 сотрудников посольства США. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.



При этом она отказалась говорить о природе инцидентов, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших. «Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности», — сказала Нойерт. «Источник инцидентов» также пока не обнаружен, добавила она.





Ранее телеканал CBS News сообщал, что врач, обследовавший работающих в Гаване американских и канадских дипломатов, диагностировал у них легкие черепно-мозговые травмы и предположительно поражение центральной нервной системы.



Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что чиновники расследуют, являются ли дипломаты целью «акустических атак», которые направлены на их дома, предоставленные кубинским правительством. Источник добавил, что сообщения о новых атаках на сотрудников посольства США на острове продолжают поступать.

Ряд американских дипломатов прекратили из-за этого работу на Кубе. Также, по словам источника, дипломаты становились жертвами других форм преследования — повреждения автомобилей, постоянная слежка, взломы жилищ.



Вашингтон напомнил кубинским властям об их международных обязательствах по защите дипломатов. Однако Куба отрицает какую-либо причастность к подобным атакам.

