В Пентагоне ушли от ответа на вопрос о гибели мирных жителей в Ракке

Официальный представитель Пентагона во вторник не дал прямого ответа на вопрос о сообщениях СМИ о гибели 78 мирных жителей под ударами международной коалиции в Ракке, пишет газета «Взгляд»

Все поступающие сообщения об «инцидентах» коалиция оценивает, и, если их сочтут убедительными, то при необходимости будет проведено официальное расследование, пояснил представитель Пентагона. Итоги оценок и расследований публикуются в начале месяца.

Ранее сирийское информационное агентство САНА сообщило, что в результате авиаударов коалиции по трем кварталам Ракки за сутки погибли 78 мирных граждан.