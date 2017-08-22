В Хабаровске спортсмены готовят петицию после гибели пауэрлифтера Андрея Драчева

Мастера силовых видов спорта и контактных единоборств города намереваются добиться справедливого наказания для виновника.



Как сообщает РИА " Новости" , ссылаясь на президента Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентина Дедюлю, сообщество спортсменов намеревается разместить петицию в интернете и надеется, что подобные случаи больше никогда не повторятся.



" Пока точная формулировка петиции не определена, но суть в том, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности, и в том, чтобы подобных ситуаций избежать в дальнейшем. Этот вопрос обсуждался на встрече спортсменов накануне вечером" , — констатировал Дедюля.



По словам Дедюли, все спортсмены города обеспокоены тем, что подозреваемый в убийстве до сих пор не найден.