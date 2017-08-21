Поиск убийцы Драчева расширили на соседние регионы



По словам начальника пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску Кирилла Блинова, правоохранительные органы ищут предполагаемого убийцу чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева и в соседних с краем регионах Дальнего Востока, сообщило РИА «Новости»

Ориентировки на подозреваемого разосланы в УМВД соседних регионов, поиски ведутся. Также ориентировки доведены до каждого патрульного экипажа в Хабаровском крае, проинформированы все участковые и оперативные сотрудники. Для поисков мужчины создана усиленная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные сотрудники, раскрывавшие тяжкие и особо тяжких преступления



— Блинов.





Краевое управление Следственного комитета России ранее опровергло информацию о задержании подозреваемого в убийстве Драчева, которая появилась в ряде СМИ.

Андрей Драчев погиб в результате драки возле хабаровского кафе «Галерея» утром в воскресенье, 20 августа. Причиной потасовки стал внезапно вспыхнувший конфликт между спортсменом и его оппонентом. Саму драку сняли камеры уличного видеонаблюдения и свидетели. На кадрах видно, как нападавший бьет Драчева ногой по голове.



СМИ предположили, что противником пауэрлифтера мог быть боец ММА. По предварительным данным, мужчины поспорили, что лучше — занятия боевыми искусствами или походы в тренажерный зал.