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Во Франции пожарного обвиняют в семи поджогах
Фото: pixabay.com
Девятнадцатилетний пожарный во Франции уличен в организации семи поджогов, сообщает BFM. Уточняется, что его коллеги обратили внимание на его нахождение в непосредственной близости от очагов возгорания именно тогда, когда о них только становилось известно.
Во время следственных мероприятий и допросов юноша признался в организации шести из инкриминировавшихся ему поджогов. Отмечается, что в результате пожаров пострадавших не было.
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