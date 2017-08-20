Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Во Франции пожарного обвиняют в семи поджогах

Французского пожарного обвиняют в 7 поджогах
Фото:
Девятнадцатилетний пожарный во Франции уличен в организации семи поджогов, сообщает BFM. Уточняется, что его коллеги обратили внимание на его нахождение в непосредственной близости от очагов возгорания именно тогда, когда о них только становилось известно.
Во время следственных мероприятий и допросов юноша признался в организации шести из инкриминировавшихся ему поджогов. Отмечается, что в результате пожаров пострадавших не было.
Еще 3 источника
Безумный мир Главное Происшествия Франция
Business FM
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости