Во Франции пожарного обвиняют в семи поджогах

Девятнадцатилетний пожарный во Франции уличен в организации семи поджогов, сообщает BFM . Уточняется, что его коллеги обратили внимание на его нахождение в непосредственной близости от очагов возгорания именно тогда, когда о них только становилось известно.

Во время следственных мероприятий и допросов юноша признался в организации шести из инкриминировавшихся ему поджогов. Отмечается, что в результате пожаров пострадавших не было.