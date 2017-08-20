В Белгородской области убили семью предпринимателей

В городе Валуйки Белгородской области нашли убитыми семью предпринимателей, занимавшихся строительным бизнесом, сообщается на сайте СК по региону.

Членов семьи следователи обнаружили вечером 18 августа в их собственном доме после сообщения местной жительницы о том, что она не может связаться с убитыми.

По данным следователей, были убиты 55-летний отец, 55-летняя мать и их 29-летний сын.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

По предварительным данным, семья занималась предпринимательской деятельностью — продавала стройматериалы и товары для дома.

"В ходе осмотра места происшествия были найдены следы преступления, в том числе от огнестрельного оружия", — добавили в ведомстве.

Как сообщает местное издание Go31 со ссылкой на источники в оперативных кругах, причиной преступления мог стать криминальный передел собственности.