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Во время солнечного затмения в США машина протаранила группу наблюдателей

В США машина наехала на толпу наблюдавших за затмением
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В американском штате Кентукки машина врезалась в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением. Погиб один человек, еще двое пострадали. Детали происшествия расследует полиция.
На сайте Breaking911 уточняется, что 38-летняя жительница города Хиден (штат Кентукки) Алисса Нобль не справилась с управлением автомобиля и выехала на пешеходную зону. Женщина врезалась в группу людей, смотрящих на затмение. Один из сбитых ей пешеходов погиб на месте, еще двое получили травмы и были госпитализированы в Медицинский центр Университета Кентукки.
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