Резня в Сургуте: восемь раненых

Кровавая трагедия разыгралась сегодня в Сургуте. В центре города преступник принялся наносить удары ножом всем прохожим подряд. Не исключено, что речь идет о теракте. Ищут возможного пособника.

Жителям рекомендовали не выходить из помещений.

По данным силовиков, ЧП произошло около 11 часов 20 минут по местному времени.