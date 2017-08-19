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Резня в Сургуте: восемь раненых

Кровавая трагедия разыгралась сегодня в Сургуте. В центре города преступник принялся наносить удары ножом всем прохожим подряд. Не исключено, что речь идет о теракте. Ищут возможного пособника.
Жителям рекомендовали не выходить из помещений.
По данным силовиков, ЧП произошло около 11 часов 20 минут по местному времени.
«Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ
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