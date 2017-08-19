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Премьер Австралии подтвердил пропажу семилетнего мальчика после теракта в Барселоне
Австралийский премьер-министр Малколм Тёрнбулл подтвердил информацию о том, что в Барселоне после теракта пропал семилетний мальчик из Австралии.
«Маленький австралиец, мать которого получила серьёзные травмы, пропал в Барселоне. Думаю, мы все должны помолиться за него», — цитирует премьера ТАСС.
Он также выразил «солидарность с народом Испании в его борьбе с исламскими террористами».
Ранее эксперты опознали девятерых погибших в результате терактов в Испании, также сообщалось о пропавшем без вести мальчике из Австралии, мать которого получила ранения в результате теракта в Барселоне.
Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт.
Позднее в городе Камбрильсе террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону.
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