Премьер Австралии подтвердил пропажу семилетнего мальчика после теракта в Барселоне

Австралийский премьер-министр Малколм Тёрнбулл подтвердил информацию о том, что в Барселоне после теракта пропал семилетний мальчик из Австралии.

«Маленький австралиец, мать которого получила серьёзные травмы, пропал в Барселоне. Думаю, мы все должны помолиться за него», — цитирует премьера ТАСС

Он также выразил «солидарность с народом Испании в его борьбе с исламскими террористами».

Ранее эксперты опознали девятерых погибших в результате терактов в Испании, также сообщалось о пропавшем без вести мальчике из Австралии, мать которого получила ранения в результате теракта в Барселоне.

Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

Позднее в городе Камбрильсе террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону.