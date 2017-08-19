В Крыму без света остались более 10 тысяч человек

В Крыму в результате дождей и гроз произошли массовые отключения в распределительных электросетях, без света остались более 10 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минэнерго России

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт", — сообщили в министерстве.

К аварийно-восстановительным работам привлечены восемь бригад в составе 20 человек и восемь единиц техники.

Также сообщается, что принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

7 августа сообщалось, что из-за ввода графика временного отключения электропотребления более 108 тыс. человек остались без света в Крыму и Севастополе.