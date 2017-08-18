Астма фитнес-блогера оказалась раком легких последней стадии

Фитнес-блогер шокировала подписчиков в соцсети фото, сделанным за несколько часов, как врачи поставили ей страшный диагноз.

У британки Челтнем Викки Винес, пропагандировавшей здоровый образ жизни, диагностировали рак легких последней, четвертой стадии. Как пишет " Ридус" , проблемы с легкими у фитнес-блогера начались довольно давно, но врачи раз за разом ставили ей другой диагноз — астму.

Узнав роковой диагноз, девушка написала, что ей осталось жить несколько месяцев и разместила фото, сделанное за несколько часов до визита в клинику.

" Мне 30 лет, я работаю фитнес-тренером, бегаю, не курю и ем здоровую еду. Когда у вас рак, вы не обязательно будете внешне выглядеть больным. Симптомы могут оказаться скрытыми и проявляться лишь иногда" , — говорится в подписи к фото.