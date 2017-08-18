В Альканаре под завалами обнаружили второе тело

Полиция Каталонии обнаружила останки второго погибшего под завалами дома в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), где в четверг прогремел взрыв. Об этом правоохранители сообщили в пятницу в своем Twitter. Ранее сообщалось об одном погибшем.



" Обнаружены останки в доме в Альканаре, ведется экспертиза" , — говорится в сообщении.



В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали. По мнению следователей, организаторы взрыва могли быть причастны к осуществленным в четверг нападениям и планировали в тот же вечер устроить подрыв при помощи баллонов с бутаном.



17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека, один из них — в Альканаре. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка " Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).



Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.



Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.