Выросло число погибших в финском Турку

Полиция сообщает, что в результате нападения неизвестного с ножом в городе Турку в Финляндии погибли два человека, еще восемь пострадали.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее в пятницу стало известно о нападении с ножом на прохожих в финском Турку. Изначально сообщалось об одном погибшем.