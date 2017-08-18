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Выросло число погибших в финском Турку
Полиция сообщает, что в результате нападения неизвестного с ножом в городе Турку в Финляндии погибли два человека, еще восемь пострадали.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее в пятницу стало известно о нападении с ножом на прохожих в финском Турку. Изначально сообщалось об одном погибшем.
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