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Деловая газета «Взгляд»

Выросло число погибших в финском Турку

Выросло число погибших в резне в Финляндии
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Полиция сообщает, что в результате нападения неизвестного с ножом в городе Турку в Финляндии погибли два человека, еще восемь пострадали.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее в пятницу стало известно о нападении с ножом на прохожих в финском Турку. Изначально сообщалось об одном погибшем.
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