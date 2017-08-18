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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии

Мужчина с ножом напал на прохожих в Финляндии
Фото:
Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, что несколько человек пострадали. Полиция просит избегать места скопления людей.
17 августа в центре Барселоны фургон въехал в толпу. В результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали.
Позднее в городе Камбрильс террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону. Несколько человек пострадали. Позднее одна из пострадавших скончалась.
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