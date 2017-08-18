Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии

Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что несколько человек пострадали. Полиция просит избегать места скопления людей.

Ihmisiä kehotetaan poistumaan Turun keskustasta. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 августа 2017 г.

17 августа в центре Барселоны фургон въехал в толпу. В результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Позднее в городе Камбрильс террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону. Несколько человек пострадали. Позднее одна из пострадавших скончалась.