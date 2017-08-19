Боевики нацгвардии Украины жестоко избили своих сослуживцев

Бойцы нацгвардии Украины до полусмерти избили своих сослуживцев. Пострадали трое солдат.

После случившегося командование рапортовало о «падении с высоты». Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

В полицию об инциденте сообщил врач районной больницы, куда попали избитые военнослужащие. Он рассказал, что к нему в хирургическое отделение с переломами костей таза, предплечий, закрытыми травмами живота были доставлены военнослужащие девятого полка специального назначения национальной гвардии Украины. Один из них в тяжелом состоянии.

Проверка показала, что травмы солдаты получили из-за избиения.