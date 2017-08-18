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В Турции в отеле умер российский турист
В турецкой Анталье в номере отеля скончался турист из России. Об этом сообщила газета Milliyet.
По ее информации, инцидент произошел накануне в туристическом районе Белек. 67-летнему Александру Шепелеву неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Супруга россиянина вызвала медиков, которые по прибытии констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной смерти Шепелева стал сердечный приступ.
Тело туриста доставлено в Институт судебной медицины города Антальи для проведения экспертизы.
Напомним, в конце июля Ростуризм сообщил, что в течение двух дней в различных туристических зонах Турции скончались пять туристов из России. Четверо отдыхающих погибли, когда купались, а также из-за серьезных проблем со здоровьем. Тогда Ростуризм посоветовал гражданам РФ в Турции прислушиваться к своему организму, чтобы жаркий климат не нанес вред здоровью.
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