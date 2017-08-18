В Турции в отеле умер российский турист

В турецкой Анталье в номере отеля скончался турист из России. Об этом сообщила газета Milliyet.

По ее информации, инцидент произошел накануне в туристическом районе Белек. 67-летнему Александру Шепелеву неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Супруга россиянина вызвала медиков, которые по прибытии констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной смерти Шепелева стал сердечный приступ.

Тело туриста доставлено в Институт судебной медицины города Антальи для проведения экспертизы.