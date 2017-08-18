В Петербурге задержали похитившую 41 млн пенсионерку

Полиция Санкт-Петербурга задержала 63-летнюю пенсионерку, которой вменяют похищение 41 миллиона рублей у местных жителей под предлогом займа. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Против женщины возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье составляет девять лет тюрьмы.

В полиции уточнили, что пенсионерку уличили в 11 эпизодах «хищения денежных средств с использованием заранее подготовленной мошеннической схемы». Другие подробности дела и число пострадавших от ее действий неизвестны.

По словам представителей МВД, женщину удалось задержать «в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий». Сейчас полицейские пытаются установить другие «эпизоды преступной деятельности» задержанной.