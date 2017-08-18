Второй за сутки взрыв произошел в каталонском Альканаре

В каталонском городе Альканар прогремел второй за сутки взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В результате инцидента несколько сотрудников полиции получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

В четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории. По последним данным, погиб один человек, еще семеро получили ранения. Полиция Каталонии заявила, что ищет возможные связи событий в Альканаре с терактом в Барселоне.

Напомним, трагедия произошла днем в районе пешеходной улицы Рамбла. Фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 13 человек, более 100 пострадали. Правоохранители назвали инцидент терактом. Задержаны двое подозреваемых, однако водитель машины остается на свободе.