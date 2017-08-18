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Российская Газета

Второй за сутки взрыв произошел в каталонском Альканаре

В каталонском Альканаре прогремел второй взрыв за сутки
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В каталонском городе Альканар прогремел второй за сутки взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В результате инцидента несколько сотрудников полиции получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
В четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории. По последним данным, погиб один человек, еще семеро получили ранения. Полиция Каталонии заявила, что ищет возможные связи событий в Альканаре с терактом в Барселоне.
Напомним, трагедия произошла днем в районе пешеходной улицы Рамбла. Фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 13 человек, более 100 пострадали. Правоохранители назвали инцидент терактом. Задержаны двое подозреваемых, однако водитель машины остается на свободе.
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РИА Новости
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