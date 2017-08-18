Россияне, по предварительным данным, не пострадали при теракте в Барселоне



Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в теракте в Барселоне, соответствующие данные испанской службы гражданской обороны приводит агентство Франс Пресс

Представитель ведомства сообщил, что при нападении погибли или были ранены граждане не менее 18 стран: Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира. Он не уточнил, кто из иностранных граждан погиб, а кто получил ранения.



России в этом перечне нет.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.